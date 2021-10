Das Wetter in Bayern: nachts bis -2 Grad, am Wochenende meist trocken

Sorgerecht kann wegen Überforderung des Kindes teilweise entzogen werden

Karlsruhe: Eine Mutter aus Rheinland-Pfalz, die nach Feststellung der Gerichte ihre lernbehinderte Tochter schulisch überfordert hat, muss einen Teilentzug des Sorgerechts hinnehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat eine dagegen gerichtete Beschwerde der Frau nicht zur Entscheidung angenommen. Das Oberlandesgericht Koblenz habe angemessen entschieden, so die Karlsruher Richter. Nach Angaben des Gerichts wurde bei der mittlerweile 16jährigen Tochter in der Grundschule sonderpädagogischer Förderbedarf beim Lernen festgestellt. Trotzdem habe die Mutter das Mädchen auf einem Gymnasium und später an einer Realschule angemeldet. An beiden Schulen habe es erhebliche Konflikte gegeben. Das OLG Koblenz stellte deswegen eine Kindeswohl-Gefährdung wegen Überforderung in der Regelschule fest.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2021 20:00 Uhr