Das Wetter in Bayern: nachts bewölkt, vereinzelt Regen, Tiefstwerte 7 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden klar oder bewölkt. In Nordbayern vereinzelt Schauer. In der Nacht bewölkt, in Oberfranken und der Oberpfalz ab und zu Regen. Temperaturen zwischen 7 und 2 Grad. Morgen und Mittwoch stark bewölkt und zeitweise Regen. Am Donnerstag vielerorts trocken und ab und zu auch freundlich. Höchsttemperaturen 3 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 19:00 Uhr