Meldungsarchiv - 23.06.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden wechselnd bewölkt bei lebhaften Winden - an den Bergen kann es vereinzelt regnen. In der Nacht im Osten noch Regen. Sonst trocken. Tiefstwerte 14 bis 10 Grad. Bis Montagnachmittag überwiegend sonnig, dann örtlich Schauer und Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 23 und 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2023 19:00 Uhr