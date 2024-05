Das Wetter in Bayern: Nachts aufklarend, Abkühlung auf 11 bis 6 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es zunehmend klar bei 11 bis 6 Grad. Am Tag oft sonnig, später wieder Gewitter möglich. Tageswerte 16 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten: Ab Dienstag wieder unbeständiger mit teils kräftigen Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 22:00 Uhr