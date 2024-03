Das Wetter in Bayern: Nachts anfangs noch Schauer, Tiefstwerte zwischen plus 7 und minus 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend noch Schauer oder Gewitter; nur in Franken zunehmend trocken. Lebhafter Wind mit starken Böen. In der Nacht von den Alpen bis nach Niederbayern anfangs noch Schauer; Tiefstwerte +7 bis -1 Grad. Morgen Sonne und Wolken und meist trocken. Am Montag zeitweise Regen, am Dienstag ab und zu sonnig. Höchstwerte 10 bis 15 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 16:45 Uhr