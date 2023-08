Das Wetter in Bayern: Nachts anfangs noch Gewitter, Tiefstwerte 19 bis 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils länger sonnig, teils bewölkt. Es gibt eine Unwetterwarnung vor allem für den östlichen Alpenrand bis zum Oberpfälzer Wald und südöstlich davon. In der Nacht kann es anfangs noch gewittern, sonst meist trocken und klar bei Tiefsttemperaturen bis 15 Grad. Morgen und am Donnerstag weiterhin sonnig, teils aber auch bewölkt. Nachmittags und abends kann es kräftige Gewitter geben. Am Freitag sonnig und trocken. Nachmittagstemperaturen zwischen 25 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 19:00 Uhr