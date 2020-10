Das Wetter in Bayern: Nachts 10 bis 6 Grad - tagsüber Wolken, Wind und ab und zu Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft bewölkt, vereinzelt Regen bei 10 bis 6 Grad. Am Tag mal bewölkt und windig, mal sonnig. An den Alpen Föhn. Höchstwerte 17 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Samstag Schauer, am Sonntag trocken und freundlich. Nachts 14 bis 4 Grad, am Tag 10 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2020 20:00 Uhr