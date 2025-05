Das Wetter in Bayern: Nachlassender Regen bei 16 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst noch wolkig und häufiger leichter Regen, am Nachmittag mehr Sonne. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht wieder stärker bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte von 14 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen noch vereinzelt Schauer, im Tagesverlauf zunehmend sonnig bei 21 bis 28 Grad. Am Wochenende viel Sonne, mitunter kräftige Hitzegewitter. 25 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2025 06:00 Uhr