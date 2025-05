Das Wetter in Bayern: Nachlassender Regen. Abkühlung auf 7 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zieht sich der Regen an die Alpen zurück und es klart auf, vor allem im Norden und Osten Bayerns. Es kühlt ab auf 7 bis 0 Grad. Morgen und am Samstag dann vielerorts ein Mix aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt sind Regen oder einzelne Schauer möglich. Höchstwerte 11 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2025 20:00 Uhr