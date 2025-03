Das Wetter in Bayern: nach Regen und Schnee kommt die Sonne

Das Wetter in Bayern: Erst bewölkt und Regen oder Schnee - vor allem im Bayerischen Wald und an den Alpen. Dann kommt von Oberfranken her Sonnenschein. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. In der Nacht verbreitet sternenklar bei minus 2 bis minus 7 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen viel Sonne bei steigenden Höchsttemperaturen, am Donnerstag bis 17 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 0 und minus 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2025 06:00 Uhr