Das Wetter in Bayern: nach örtlichem Nebel viel Sonnenschein bei 2 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Vor allem am Vormittag noch Nebel. Sonst gibt es viel Sonne bei bei zwei bis neun Grad. Die Nacht wird erst klar, später neblig bei Tiefstwerten von 0 bis minus sieben Grad. Bis Dienstag bleibt es so, etwas Nebel, sonst viel Sonne, kaum Regen. Höchstwerte zwei bis sieben Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 06:00 Uhr