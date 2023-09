Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel sonnig bei 22 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel viel Sonne. Nördlich des Mains und später an den Alpen einige Wolken bei 22 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nach örtlichem Frühnebel oft sonnig, später kann es im Westen Bayerns und an den Alpen schauern und gewittern. Höchstwerte 24 bis 27 Grad. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 06:00 Uhr