Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel sonnig, -2 bis +2 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden und in Niederbayern Hochnebel, sonst viel Sonne bei Höchstwerten zwischen minus 3 und plus 2 Grad. Kommende Nacht meist klar bei Tiefstwerten um minus 9 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen teils sonnig, teils bewölkt bei 0 bis 5 Grad. Am Montag und Dienstag viele Wolken, zeitweise Regen und recht windig. Es wird etwas milder bei 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2024 06:00 Uhr