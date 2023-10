Das Wetter in Bayern: Nach Nebelauflösung viel Sonne, Höchstwerte 20 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Früh hält sich mancherorts noch länger der Nebel. Danach wird es meist sonnig, bei 20 bis 24 Grad. In der Nacht kühlt es wieder ab bis auf um die 9 Grad. Auch in den nächsten Tagen nach Frühnebel oft Sonne und einige lockere Wolkenfelder. Ab Dienstagnachmittag Schauer möglich. Höchstwerte zunächst 23 bis 28 Grad, am Mittwoch nur noch 15 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 09:00 Uhr