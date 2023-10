Das Wetter in Bayern: Nach Nebelauflösung viel Sonne bei maximal 20 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Frühnebel viel Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von 20 bis 24 Grad. In der sternklaren Nacht kühlt es ab auf Tiefstwerte um 9 Grad. Auch in den nächsten Tagen nach Frühnebel oft Sonne und einige lockere Wolkenfelder. Ab Dienstagnachmittag Schauer möglich. Höchstwerte zunächst 23 bis 28 Grad, am Mittwoch nur noch 15 bis 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 10:30 Uhr