Das Wetter in Bayern: Nach Nebelauflösung sonnig, Höchstwerte 8 bis 15 Grad

Ukrainische Kräfte sichern befreite Stadt Cherson

Kiew: Nach dem Rückzug russischer Truppen aus der Regionalhauptstadt Cherson haben ukrainische Einheiten damit begonnen, die Stadt zu sichern. 2000 Minen seien bereits entschärft worden, erklärte Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft. Er berichtete von massiven Zerstörungen in der Region - betroffen sei die kritische Infrastruktur wie Kommunikation, Wasserversorgung, Heizung und Strom. Selenskyj kündigte an, weitere besetzte Gebiete zu befreien: Niemand werde vergessen, niemand zurückgelassen. Mittlerweile ist in Cherson nach acht Monaten russischer Besatzung wieder ukrainisches Fernsehen zu empfangen, der regionale Energieversorger arbeitet nach eigenen Angaben an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Unter dem Druck der ukrainischen Gegenoffensive hatte Moskau zuletzt seine Truppen an das südöstliche Ufer des Flusses Dnipro verlegt und damit einen Teil der illegal annektierten Region Cherson freigegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2022 06:00 Uhr