Das Wetter in Bayern: Nach Nebelauflösung sonnig

Das Wetter in Bayern: Tagsüber gibt es nach örtlichem Nebel viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen je nach Sonnenscheindauer auf 1 bis 7, in höheren Lagen bis 10 Grad. Morgen unverändert, von Süden her ziehen gebietsweise auch hohe Wolkenfelder durch. Am Dienstag ist es teils trüb, teils freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 01:00 Uhr