Das Wetter in Bayern: nach Nebel viel Sonnenschein bei maximal 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Sobald sich lokale Nebelfelder aufgelöst haben sonniges Wetter mit ein paar Schleierwolken. Höchstwerte zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht Tiefstwerte von -1 bis -6 Grad. Morgen und bis zum Donnerstag spätestens bis zum Nachmittag jeweils verbreitet sonnig - morgen bei maximal 8 bis 15, am Donnerstag noch milder. Nachts teils weiter frostig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 07:00 Uhr