Das Wetter in Bayern: nach Nebel viel Sonnenschein bei 7 bis 14 Grad

11.11.2021 06:00 Uhr

Das Wetter in Bayern: Der Nebel löst sich nur langsam auf, bis zum Abend gibt es aber meist überall Sonnenschein, auf den Bergen sogar ganztags. Höchstwerte 7 bis 14 Grad. Die Aussichten: Morgen trocken und nach Nebel sonnig, bei 5 bis 12 Grad. Am Samstag trüb, auch Regen ist möglich. Am Sonntag bedeckt aber meist trocken, bei maximal 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2021 06:00 Uhr