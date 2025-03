Das Wetter in Bayern: nach Nebel viel Sonne bei vier bis zehn Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum Mittag regional Nebel oder Hochnebel. Später fast überall sonnig mit wenigen lockeren Wolken. Höchstwerte vier bis zehn Grad. In der Nacht zum Montag oft sternenklar und Frost bis minus sieben Grad. Die Aussichten bis Mittwoch Nach Nebelauflösung jeweils sonnig und zunehmend mild. Die Tageshöchsttemperaturen zwischen sechs und 14 Grad. In den Nächten Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 06:00 Uhr