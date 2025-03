Das Wetter in Bayern: nach Nebel viel Sonne bei 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute Vormittag vor allem in Oberfranken und Schwaben noch Nebel oder Dunst. Sonst fast überall Sonne mit ein paar lockeren Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und zehn Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: In den Nächten klar mit Frost bis minus sieben Grad. Tagsüber zunächst oft neblig, später stets sonnig mit wenigen Schleierwolken. Höchstwerte sechs bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 10:00 Uhr