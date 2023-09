Das Wetter in Bayern: Nach Nebel viel Sonne bei 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum Mittag kann es gebietsweise neblig sein, ansonsten viel Sonnenschein mit nur wenig Wolken. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. Auch morgen wird es nach örtlich zähem Nebel freundlich, am Nachmittag und Abend sind in Unterfranken örtlich Schauer möglich. Am Samstag Sonne, Wolken, und ganz vereinzelt Regen. Tageshöchstwerte 18 bis 26 Grad, nächtliche Tiefstwerte 16 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 06:00 Uhr