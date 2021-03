Das Wetter in Bayern: nach Nebel viel Sonne, 11 bis 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 03.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Früh örtlich Nebel, später meist sonnig. Von Westen her ziehen Wolken auf, die auch Saharastaub mitbringen. Höchstwerte zwischen 11 und 17 Grad. Morgen von Nordwesten her Wolken mit Regenschauern. Die weiteren Aussichten: am Freitag örtlich Schnee bis in tiefere Lagen, am Samstag wieder freundlicher, insgesamt deutlich kälter - mit Tageswerten bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2021 06:00 Uhr