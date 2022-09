Das Wetter in Bayern: Nach Nebel Sonnenschein bei bis zu 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute gebietsweise länger Nebel oder Hochnebel, sonst längerer Sonnenschein und einige Wolken. Am Nachmittag sind ganz im Osten Bayerns lokale Schauer möglich. Die Höchstwerte 12 bis 17 Grad. Auch in den kommenden nach Nebelauflösung oft mehr Sonne als Wolken und weitgehend trocken. Samstag ist vereinzelt etwas Regen möglich. Höchstwerte bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 06:00 Uhr