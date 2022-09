Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, wird es sonnig. Im östlichen Mittelgebirgsraum leichte Schauer. Höchstwerte 13 bis 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen nach Frühnebel zunächst sonnig. Am Wochenende wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, vereinzelt Regen. Höchstwerte 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 06:00 Uhr