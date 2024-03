Das Wetter in Bayern: nach Nebel oft sonnig bei maximal 12 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder oft sonnig mit einigen lockeren Wolkenfeldern. Tageshöchstwerte 12 bis 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Westen zeitweise bewölkt, sonst überwiegend freundlich. Am Dienstag und Mittwoch meist bewölkt mit gelegentlichem Regen; insgesamt deutlich kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 10:00 Uhr