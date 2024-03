Das Wetter in Bayern: Nach Nebel meist sonnig bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, nur in Teilen Schwabens und Oberbayerns am Vormittag noch trüb durch Nebel oder Hochnebel. Windig bei 7 bis 12 Grad. Kommende Nacht meist klar, Tiefstwerte um 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende zunächst freundlich, ab Sonntagnachmittag im Süden auch Schauer. Höchstwerte zwischen 8 und 16 Grad. Am Montag unbeständiger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 06:00 Uhr