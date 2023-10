Das Wetter in Bayern: Nach Nebel freundlich, später örtlich Regen

Das Wetter in Bayern: Heute abseits zäher Nebelfelder zunächst freundlich. Später zunehmend bewölkt und nachmittags im Süden und im westlichen Franken örtlich Regen. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um7 Grad. Morgen und am Freitag im Norden meist bewölkt, im Süden sonnige Abschnitte; vereinzelt Regen. Am Samstag bayernweit bewölkt und einzelne Schauer. Höchstwerte 10 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 09:00 Uhr