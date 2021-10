Das Wetter in Bayern: nach Nebel freundlich, 10 bis 18 Grad

Nachrichtenarchiv - 30.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst bleibt es abseits von Nebel und Hochnebel recht freundlich, nur im westlichen Franken fällt vorübergehend etwas Regen. Die Temperaturen erreichen dabei 10 bis 18 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, teils sonnig, in Unterfranken Schauer. Maximal 12 bis 18 Grad. Am Montag stark bewölkt und vermehrt Regen. Am Dienstag wechselhaft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2021 07:00 Uhr