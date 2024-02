Das Wetter in Bayern: Nach Frühnnebel Sonne und Wolken, bis 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: Nachdem sich die Nebel- und Hochnebelfelder aufgelöst haben, wird es wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen; Tiefstwerte um 6 Grad. In den nächsten Tagen stark bewölkt mit gelegentlichem Regen. Am Dienstag meist trocken und besonders in Südbayern freundlich. Höchsttemperaturen zwischen 5 und 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2024 08:45 Uhr