Das Wetter in Bayern: In der Früh zum Teil zäher Nebel, danach überwiegend freundlich. Im Lauf des Tages mehr Wolken, am Abend ganz im Westen etwas Regen. Höchstwerte 17 bis 21 Grad. Morgen wenig Änderung, am Samstag Schauer und etwas kühler. Am Sonntag wieder weitgehend trocken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2020 06:00 Uhr