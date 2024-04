Das Wetter in Bayern: Morgen zunehmend bewölkt mit Schauern

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils locker bewölkt. In Unterfranken etwas Regen. Abkühlung auf 14 bis 9 Grad. Morgen im Osten noch länger sonnig, sonst zunehmend bewölkt mit Schauern. Höchstwerte zwischen 14 und 24 Grad. Am Mittwoch häufig Wolken mit Regen im Süden. Am Donnerstag viel Sonnenschein. Maximal 9 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 20:00 Uhr