Das Wetter in Bayern: morgen windig, Regen und Schnee möglich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es teils klar, teils bewölkt. In Franken kann es gebietsweise regnen, im Bergland schneien. Die Temperaturen fallen auf +3 bis -5 Grad. Morgen wird es windig und es kann regnen oder schneien. Übermorgen gibt es auch sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen morgen zwischen 2 und 9 Grad, übermorgen wird es wieder kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 22:00 Uhr