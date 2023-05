Meldungsarchiv - 28.05.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar. Lediglich an den Alpen zunächst noch etwas wolkig. Es kühlt ab auf 11 bis sechs Grad. Die weiteren Aussichten bis Mittwoch: Weiterhin sonnig oder nur locker bewölkt - bei maximal 18 bis 26 Grad. An den Alpen nachmittags und abends vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 20:00 Uhr