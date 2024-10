Das Wetter in Bayern: Morgen viele Wolken, wenig Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zieht Regen Richtung Norden ab. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen ist es trocken, aber überwiegend bewölkt. Nur selten scheint die Sonne. Ähnlich sieht es am Sonntag und Montag aus. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 16 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 00:00 Uhr