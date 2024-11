Das Wetter in Bayern: morgen viele Wolken, Sonntag sonniger

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es meist wolkig, teilsweise auch neblig. Die Temperaturen fallen auf 8 bis 3 Grad. Morgen wird es nur an den Alpen überwiegend sonnig, ansonsten bewölkt. Die Werte steigen auf bis zu 13, in den Alpen bis auf 18 Grad. Am Sonntag und Montag scheint länger die Sonne.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2024 19:15 Uhr