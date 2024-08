Das Wetter in Bayern: Morgen viel Sonnenschein

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts freundlich mit Sonne und Wolken. Tiefstwerte in der Nacht 14 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und auch am Freitag und Samstag viel Sonnenschein, Samstagabend snd an den Alpen lokale Wärmegewitter möglich. Höchstwerte morgen 22 bis 26 Grad, ab Freitag bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 17:00 Uhr