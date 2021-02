Das Wetter in Bayern: Morgen viel Sonne, bis 19 Grad

Bund und Länder einigen sich auf schnellere Impfungen für Lehrer

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat angekündigt, dass die Corona-Impfverordnung für Lehrer angepasst wird. Dann können viele Lehrer früher geimpft werden als bislang geplant, sagte Holetschek am Abend im BR-Fernsehen. Die Pädagogen sollen, so ein Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, bei der Impfprioriesierung eine Stufe hochgruppiert werden - von drei auf zwei. Holetschek zufolge wird Bundesgesundheitsminister Spahn die Verordnung voraussichtlich noch diese Woche entsprechend anpassen. Profitieren sollen davon Grundschul- und Förderschullehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher. Begründet wird der Schritt damit, dass in diesen Schulen und in Kitas ein enger Kontakt mit den Kindern nicht vermieden werden kann.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.02.2021 21:15 Uhr