Das Wetter in Bayern: morgen unbeständig, danach wieder freundlicher

Das Wetter in Bayern: In der Nacht einzelne Schauer und Gewitter, an den Alpen öfter Regen bei 15 bis 11 Grad. Am Tag windig und unbeständig mit Wolken, sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern bei 19 bis 22 Grad. Mittwoch und Donnerstag von örtlichem Frühnebel abgesehen überwiegend sonnig und weitgehend trocken. Ab Mittwoch bis zu 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 00:00 Uhr