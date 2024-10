Das Wetter in Bayern: Morgen überwiegend trüb bei höchstens 18 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar oder leicht bewölkt. Örtlich Nebel. Es kühlt ab auf Werte zwischen 10 und 5 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen zumeist trüb, teils auch freundlich bei Tageshöchstwerten zwischen 12 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 20:00 Uhr