Das Wetter in Bayern: Morgen überwiegend sonnig und warm

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt und örtlich Schauer und Gewitter. 17 bis 23 Grad. In der Nacht örtlich Regen bei 10 bis 5 Grad. Morgen meist freundlich und bis 27 Grad. An Gründonnerstag ähnlich, nur im Westen sowie an den Alpen viele Wolken und gebietsweise nass. Am Karfreitag zeitweise Regen bei 10 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2025 17:00 Uhr