Das Wetter in Bayern: Morgen trüb mit Regen oder Schnee bei höchstens 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zumeist bewölkt, im Westen und an den Alpen gebietsweise Schnee, Schneeregen oder Regen. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen +2 und -2 Grad. Morgen vielerorts trüb mit Regen oder Schnee bei Höchstwerten zwischen einem Grad in Schwaben und 12 Grad in Niederbayern. Am Montag und Dienstag dann weitgehend trocken und auch wieder Sonne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 21:00 Uhr