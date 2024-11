Das Wetter in Bayern: Morgen teils trüb, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit klaren Abschnitten. Örtlich Schauer. In der Nacht teils wolkig, teils klar; gebietsweise Nebelfelder. Abkühlung auf +4 bis -1 Grad. Morgen teils trüb, teils freundlich, in Unterfranken etwas Regen. Am Donnerstag windig, bewölkt, an den Alpen zeitweise Regen. Am Freitag im Süden und in Unterfranken wieder sonniger, sonst bewölkt. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 17:00 Uhr