Das Wetter in Bayern: Morgen teils sonnig, teils wolkig

Das Wetter in Bayern: Nachts meist trocken, nur an den Alpen vereinzelt Regen. Morgen teils sonnig, teils bewölkt bei 16 bis 22 Grad, nachmittags und abends örtlich Schauer und Gewitter. Am Donnerstag und Freitag teils kräftige Regenfälle. 11 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2025 20:00 Uhr