Das Wetter in Bayern: Morgen teils sonnig, teils wolkig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt und meist trocken, nur an den Alpen vereinzelt Regen möglich. Örtlich Nebel bei 8 bis 3 Grad. Morgen wieder ein Mix aus Sonne und Wolken bei 16 bis 22 Grad. Donnerstag und Freitag überwiegend bewölkt, gebietsweise Schauer und gewittrige Regenfälle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2025 18:00 Uhr