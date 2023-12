Das Wetter in Bayern: Morgen teils neblig-trüb, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils wolkig, teils klar. Auch in der Nacht unterschiedlich bewölkt, in den Alpen meist sternenklar. Tiefsttemperaturen zwischen + 4 und -5 Grad. In den folgenden Tagen nach Auflösung örtlichen Nebels teils bewölkt, teils freundlich, in Alpennähe auch länger sonnig. In den Nächten Abkühlung auf +2 bis -5 Grad, tagsüber maximal 3 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2023 17:00 Uhr