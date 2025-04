Das Wetter in Bayern: morgen sonniger als heute

Das Wetter in Bayern: Wo es bewölkt ist, lockert es am Abend vermehrt auf. Die Nacht wird teils klar, teils bewölkt. Die Temperaturen sinken auf +5 bis -1 Grad. Morgen ist es meist trocken mit Sonne und Wolken. Am Freitag setzt sich oft die Sonne durch und es wird mit 15 bis 24 Grad deutlich wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 18:00 Uhr