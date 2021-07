Das Wetter in Bayern: Morgen sonnig und bis 29 Grad warm

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar - es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 15 und 10 Grad. Morgen zumeist sonnig und bis 29 Grad warm, an den Alpen sind zum Abend hin Gewitter möglich. Die weiteren Aussichten: Am Samstag etwas kühler und vom Alpenrand bis Niederbayern Schauer und Gewitter. Am Sonntag viel Regen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.07.2021 19:30 Uhr