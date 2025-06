Das Wetter in Bayern: Morgen Sonne und Wolken, bis zu 22 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend klar. Nur im südlichen Alpenvorland noch länger wolkig. Es kühlt ab auf zehn bis fünf Grad. Morgen dann Sonne und Wolken, nur nördlich des Mains noch vereinzelt leichter Regen. Bis zu 22 Grad. Am Dienstag und Mittwoch deutliche Wetterbesserung und überwiegend sonnig, bis zu 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 20:00 Uhr