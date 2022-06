Das Wetter in Bayern: morgen meist bewölkt

Scholz unterstreicht die deutschen Hilfen für die Ukraine

Vilnius: Beim Besuch von Bundeskanzler Scholz in Litauen hat die Diskussion über deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine breiten Raum eingenommen. Scholz reagierte auf das Drängen von Union und FDP, Spanien möglichst rasch zu erlauben, von Deutschland gekaufte Leopard-Panzer an die Ukraine weiterzugeben. Scholz sagte, ihm liege dazu noch überhaupt kein Antrag der spanischen Regierung vor. Werde ein solcher Antrag gestellt, werde dieser sorgfältig geprüft. Zwar hat Deutschland die Panzer schon 1995 an Spanien verkauft, trotzdem muss die Bundesregierung ihr Einverständnis geben, wenn Spanien sie weitergeben will. Scholz hat darüber hinaus unterstrichen, dass Deutschland einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine sei. Das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr sei letztlich auch ein Beitrag zur Stärkung der Nato. Die Staats- und Regierungschefs von Litauen, Lettland und Estland haben das deutsche Engagement übereinstimmend gelobt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2022 18:00 Uhr